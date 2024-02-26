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台灣人在泰國遭槍殺身亡 警方確認為在逃通緝犯

2024/2/26 12:50
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（中央社記者呂欣憓曼谷26日專電）泰國警方昨天在曼谷近郊發現一名台灣男子頭部遭槍殺而死亡，確認後發現這名男子是因為強盜和持有槍械遭到台灣通緝的通緝犯，警方仍在調查犯案者的身分和動機。

泰國北欖府（Samut Prakan）警方昨天早上接獲一名清潔工報案，在蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）附近一處空屋內發現屍體，警方前往現場後發現空屋內有血跡拖行的痕跡，在空屋入口處和地板也到處有血跡。

現場發現的屍體身上布滿彩色刺青，但身上沒有任何身分文件，只有3181泰銖。鮮新聞（Khsosod）報導，原先警方以為是中國人或是日本人，經過確認，是來自台灣的44歲石姓男子，石男因為強盜和持有槍械遭到台灣通緝，因此逃到泰國躲藏。

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泰國警方發現石男屍體時，他的頭部左邊中了2槍，右邊中1槍，警方調閱監視器發現一台紅色馬自達小客車在案發現場附近來回經過好幾次，最後在昨天早上約7時30分開上高速公路離開。

確認石男的身分後，泰國警方昨天晚間確認案發現場是在曼谷北邊拉拋區（Latphrao）的一處民宅內，警方在民宅內的浴室發現血跡，並在現場找到500公克的K他命，將列為證物。(編輯：韋樞)1130226

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