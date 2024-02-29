台電4員工包庇魚塭業者竊電百萬元 嘉院判緩刑2年

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（中央社記者姜宜菁嘉義市29日電）台電嘉義區營業處王姓員工等4人包庇蔡姓等6名養殖業者魚塭竊電，導致台電少收百萬元電費，嘉義地院今天依背信罪判4人3個月至7個月不等有期徒刑、緩刑2年，可易科罰金。全案可上訴。

判決書指出，2名王姓、蔡姓等3名稽查員為包庇蔡姓等5名養殖業（緩起訴處分，張姓養殖業已死亡）竊電，避開稽查魚塭用電。蔡姓養殖業者等人從民國101年1月起至105年10月31日止，每年秋節、農曆過年提供漁貨、水果等物作為不被稽查電表對價。

王姓員工在103年底、104年初請戴姓員工告知養殖業者改付現金，並以紙條記載各養殖業應繳交金額。王姓員工將現金作為稽查課公基金，除買水果、電熱水瓶外，並作為稽查課聚餐、105年花蓮旅遊經費。王姓員工安排稽查路線刻意迴避養殖業，違背職務，導致台電少收新台幣100多萬元電費。

法官根據王姓員工等4人供述自白、養殖業者證述、錄音譯文檔案光碟、養殖業繳交電費明細、台電處理涉弊人員注意事項等證物，認為事證明確，認定犯行。

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法院表示，4人所為涉犯背信罪，審酌4人為台電員工應對台電克盡職守，卻違背任務，僅因基於與養殖業者情誼，貪圖私利，包庇養殖業，致台電短收百萬元電費，4人與台電調解成立，依調解筆錄賠償台電公司損害。

法院考量4人一時思慮欠周犯法，王姓員工已退休，蔡姓及另名王姓、戴姓員工現在非擔任稽查人員，並也因此遭台電懲處，應知警惕無再犯之虞，以暫不執行為適當，均併諭知緩刑2年。（編輯：陳仁華）1130229