北投銀樓搶案男嫌落網 警追回逾百條金項鍊送辦

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（中央社記者劉建邦台北1日電）台北市北投區某銀樓昨天遭搶，警方組專案小組偵辦，今晨循線逮捕涉案沈姓男子到案，追回100餘條金項鍊，警方不排除沈男預謀犯案，警詢後依強盜罪嫌把人移送偵辦。

台北市警察局北投分局昨天下午2時30分許獲報，指北投區中和街某銀樓遭搶，獲報後派員到場，組專案小組調查並報請士林地檢指揮偵辦。

警方初步調查，涉案的為一名男子，案發時佯裝到銀樓內挑選金飾，趁老闆娘未注意時，徒手搶奪多條金項鍊後，徒步逃逸。

台北市北投警分局與刑警大隊組成專案小組後掌握嫌犯為一名與當地有地緣關係的男子，隨即布線查緝，查出有竊盜前科37歲沈姓男子涉重嫌。

北投警分局今天召開記者會，北投警分局長陳瑞基表示，沈姓男子案發時穿著一身黑並戴黑色口罩，案發時先與銀樓老闆娘交談片刻後，再趁隙搶走櫃台內金飾，並由後門逃逸；初步統計，銀樓損失約151條金項鍊，市值約新台幣800餘萬元。

警方表示，沈姓男子犯案後從銀樓後門逃逸，隨即攔計程車後往高雄方向逃逸，抵達當地，再轉搭車輛北上，疑刻意製造斷點。警方專案小組掌握沈男逃逸路線，派員跟監，今晨1時許掌握沈男搭乘計程車行蹤，隨即在國道1號附近攔車逮人，並搜出沈男搶得金飾。

沈姓男子到案後供稱，因積欠賭債並與家人吵架，才決定行搶，已賣出4條金項鍊共31萬元。警方也在沈男身上搜出銷贓收據等物，警詢後依強盜罪嫌把人移送士林地檢署偵辦。

北投警分局表示，切勿心存僥倖及挑戰公權力知法犯法，針對犯罪案件一定嚴懲不貸，以維護社會秩序及穩定社區治安及維護民眾生命財產安全。（編輯：戴光育）1130301