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評論蘇嘉全疑赴印尼牟利挨告 葉慶元免賠確定

2024/3/1 11:37
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（中央社記者謝幸恩台北1日電）國民黨控前總統府秘書長蘇嘉全赴印尼牟私利，律師葉慶元在節目上評論，蘇嘉全提告求償。一審判葉男賠20萬元，二審認為可受公評，改判免賠。最高法院駁回上訴，葉男免賠確定。

全案起於，國民黨於民國109年7月間召開記者會，出示一份台灣駐印尼代表處回報外交部的密件，質疑國營事業已遭中間人控制，企圖將政府排除在外以謀取私利，指控蘇嘉全、時任立法委員蘇震清可能涉入。

一審台北地方法院判決指出，蘇嘉全提告主張，當天下午已澄清未於106年9月間出訪印尼，僅於105年9月初、108年10月底私人訪問印尼，非透過人力仲介公司安排、未拜會當地官方人士、未有國營事業人員陪同，無不法情事。

蘇嘉全表示，律師葉慶元未經合理查證，於同日傍晚錄影的電視台新聞節目中，質疑他拿著國家資源做私人生意、拿著國營事業去對外作採購等，逕自發表不實言論，已侵害他的名譽，請求賠償及將判決要旨刊登於報紙。

一審認為，葉慶元未能舉證所發表言論為真實或有合理查證的依據，確實足以貶損蘇嘉全的社會評價，也侵害蘇嘉全的名譽權，判葉慶元須賠新台幣20萬元。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，葉慶元言論攸關公益、可受公評之事而評論，非以損害蘇嘉全名譽為目的，屬善意發表的評論，此言論尚不構成侵權行為，改判葉慶元免賠。

蘇嘉全不服判決，上訴三審，最高法院認為，原審判決無違誤，日前駁回上訴，葉慶元免賠確定。（編輯：龍柏安）1130301

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