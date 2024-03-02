中市小客車酒駕與客運行車糾紛 駕駛互毆遭送辦

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中市黃姓男子駕駛自小客車與客運發生行車糾紛，黃男衝上車徒手攻擊陳姓客運駕駛，陳男也起身壓制失控的黃男，警方檢測黃男酒測值超標，將2人依法送辦。

台中市第二警分局今天發布新聞稿指出，昨天上午7時許接獲報案，北區五權路、柳川西街口發生自小客與客運行車糾紛，61歲黃姓男子疑因酒駕蛇行，在路口與客運司機發生爭路權問題，雙方車輛停於路口。

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警方指出，黃男衝上客運與35歲陳姓駕駛理論，雙方一言不合，黃男徒手攻擊陳男，陳男也起身將失控的黃男壓制在客運走道，員警獲報到場時雙方已無打架情事。

警方發現，黃男身上散發濃厚酒氣，經依法施以酒精濃度測試，酒精濃度超出法定標準值0.25m/l，將2人帶返所釐清案情，雙方針對肢體衝突部分互不提告，但在客運上大打出手的脫序行為，已違反社會秩序安全，2人分別依社會秩序維護法裁處，黃男酒駕另依公共危險罪嫌依法移送偵辦。（編輯：郭諭儒）1130302