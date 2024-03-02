彰化家扶探視車禍姊妹 姊姊聽見鼓勵眼角泛淚

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（中央社記者鄭維真彰化2日電）彰化陳姓3姊弟22日遭休旅車撞擊，彰化家扶中心昨晚到醫院探視，姊妹倆至今昏迷指數仍為3，但社工在姊姊耳邊說「趕緊恢復健康好嗎」，姊姊眼角泛淚，令在場的人相當振奮。

3姊弟因家境貧困，是彰化家扶中心扶助對象，昨晚社工帶著祈福卡，分別到彰化秀傳醫院及彰化基督教醫院探視2姊妹，並在姊妹耳邊說「趕緊恢復健康好嗎」、「帥氣主任哥哥與家扶老師們，全部都在祈禱著妳們趕緊好起來」、「大家寫上為妳們2姊妹加油的祝福語」等，並將祈福卡放在床邊，為姊妹加油打氣。

在場社工描述，姊姊昨晚聽到他們鼓勵的話，眼角有泛淚，應該是有聽到家扶老師的聲音，讓當場的所有人相當振奮。他們也向妹妹說「加油，姊姊進步中，妳也要跟上姊姊的腳步」。

社工還向姊妹表示，「主任哥哥會再帶妳們參加暑期課輔班、戶外教學，同學們一起手拉手走路去餐館享用牛排，年底還有許下心願會成真的圓夢禮物，以及妳們最愛的聖誕大餐」，希望姊妹能趕緊醒來當老師的小幫手。

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彰化秀傳醫院告訴媒體，姊姊升壓藥已停第3天，生命徵象穩定，瞳孔對光有反應，昨天中醫會診，安排週一、三、五針灸治療，預計下週一下午為姊姊做磁振造影，評估腦傷嚴重程度。

彰化基督教醫院表示，妹妹生命徵象穩定，但腦部功能持續沒恢復，也有會診中醫，營養師給予靜脈營養配方。另外，下週一會做骨折固定手術，為妹妹選擇最適合的醫材。（編輯：郭諭儒）1130302