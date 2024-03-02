總統府憲兵舉槍自戕不治 北檢相驗認定頭部中彈

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（中央社記者謝幸恩台北2日電）憲兵211營古姓上兵昨晚於總統府執勤衛哨時持槍自戕，送醫後被宣告不治。北檢檢察官今天相驗遺體後，認定死者舉槍自戕，頭部中彈，家屬對死因無意見，已將遺體發還家屬。

台北市警消昨晚9時40分獲報，總統府有救護案，救護人員抵達後將1名年約20歲男性送醫，傷者頭部有創傷，送醫前已無呼吸心跳，疑似有人開槍，詳細原因仍待釐清。

憲兵指揮部表示，憲兵211營古姓上兵昨晚9時36分執勤衛哨時，持槍自我傷害，已轉送台北馬偕醫院急救。古姓上兵昨晚10時25分被宣告不治。

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台北地檢署指出，檢察官今天上午到馬偕醫院相驗古姓上兵遺體，上午11時40分許相驗完畢，認定古姓上兵舉槍自戕，頭部中彈，家屬對死因沒有意見，已把遺體發還家屬處理後事。至於古姓上兵的自殺動機，仍有待後續釐清。（編輯：戴光育）1130302

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