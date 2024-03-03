謠傳211營上兵因業務量大自戕 憲指部：非事實

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（中央社記者游凱翔台北3日電）負責總統府衛戍任務的憲兵211營1日發生自戕案件，外傳是業務量過大、被指定為受測單位所致。憲兵指揮部今天澄清，報導內容均非事實，全案進入司法調查階段，將配合檢方釐清肇因，籲勿傳散不實臆測。

負責總統府安全、被稱為「天下第一營」的憲兵211營發生執勤憲兵自我傷害案，一名上兵1日晚間9時36分執勤衛哨時，持槍自我傷害，經轉送中山馬偕醫院急救，於同日晚間10時25分宣告不治。

多家媒體引述臉書社團「記者爆料網」貼文，並報導，上兵疑因業務量過大，忙到凌晨、一早又上哨，近來又被指定為受測單位，感慨「誰能夠扛著」。

憲兵指揮部下午發布新聞稿表示，憲兵各部隊訓練及測考，均依年度訓練計畫執行，受測單位由公開抽籤選定，報導內文刊載211營「被指定為受測單位」並非事實。

憲指部提到，另針對「業務量過大」等臆測內容，憲兵指揮部重申，全案現已進入司法調查階段，將全力配合檢方釐清肇因。

憲指部呼籲，媒體勿傳散不實臆測，避免影響司法調查，造成家屬二次傷害。（編輯：蘇志宗）1130303

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