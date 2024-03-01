總統府1憲兵自戕頭部創傷 送醫宣告不治

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（中央社記者劉建邦台北1日電）台北市警消今天晚間9時許獲報，總統府內有救護案，派救護車抵達後把1名約20歲男性送醫，傷者頭部有創傷，送醫前已無呼吸心跳，詳細原因仍待釐清。

軍方官員表示，憲兵第211營第3連上兵古姓憲兵晚間疑似心緒不穩舉槍自盡，由鄰哨立即回報並通報救護人員，但救護人員抵達急救後，判定該衛哨兵已當場死亡。

台北市警消晚間9時40分獲報，總統府內有救護案，派救護車抵達現場後發現，1名約20歲男性頭部有創傷，送醫前已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即把人送往馬偕醫院搶救，傷者身分及詳細原因仍待釐清。1130301

憲指部：晚間10時許宣告不治

（中央社記者吳昇鴻台北1日電）負責總統府安全的憲兵211營，今天晚間發生1名執勤憲兵自我傷害。憲兵指揮部表示，古姓上兵晚間9時36分執勤衛哨時，持槍自我傷害，已轉送中山馬偕醫院急救，但晚間10時25分，醫師宣告不治。

台北市警消今天晚間9時40分獲報，總統府有救護案，派救護車抵達後將1名年約20歲男性送醫，傷者頭部有創傷，送醫前已無呼吸心跳，疑似有人開槍，詳細原因仍待釐清。

憲指部晚間發布新聞稿表示，憲兵211營古姓上兵晚間9時36分執勤衛哨時，持槍自我傷害，已轉送中山馬偕醫院急救；憲指部稍晚表示，經送醫院急救後，該名上兵晚間10時25分，醫師宣告不治。

憲指部表示，對此不幸事件深表遺憾與不捨，單位已責派幹部協助家屬處理相關事宜，後續並配合檢調釐清肇因；同時要求加強宣導尊重生命教育及心理輔導作為，以杜類案。（編輯：林克倫）1130301

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