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桃警追酒駕開槍打死乘客 市府、警方判賠748萬

2024/3/3 02:03
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（中央社記者葉臻桃園3日電）前桃園市警局八德分局曾姓副所長為追緝酒駕車輛開槍，不慎打死女乘客，家屬提國賠。桃園地方法院判決桃市府、八德分局共賠償家屬新台幣748萬餘元；市府說，會再研擬是否上訴。

桃園地方法院民事判決書指出，當時任職桃市政府警察局八德分局的曾姓副所長在民國109年3月27日晚間開車巡邏時，為了盤查酒駕的吳男轎車，遭吳男開車衝撞，曾姓副所長因此對吳男轎車連開5槍，其中2槍擊中後座楊姓女子左側大腿、小腿及後背，楊女送醫後不治，家屬因此提出國賠訴訟。

根據判決書，法官審理時認為，吳男當時已經沒有再衝撞警方巡邏車，且曾姓副所長及他人的生命及身體均未受到迫切危害，使用槍械的行為逾越必要程度，不符合警械使用條例規定和比例原則。

曾姓副所長供稱，當時有以廣播器勒令吳男停車受檢，但吳男數度倒車衝撞巡邏車，他是為了避免其他往來公眾受到危害，才開槍朝輪胎射擊，是在執行職務時合理使用槍枝。

桃園地方法院日前判處桃園市政府應賠償楊女父親35萬3712元、楊女小孩250萬元；八德分局另賠償楊父87萬4716元、楊母99萬4617元、楊女小孩各128萬5384元、147萬2820元，全案可上訴。

對此，桃園市政府法務局向媒體表示，全案是在2月22日判決，法定上訴期尚未屆滿，將待桃園市政府警察局及八德分局收到判決書後，再研擬後續處置。（編輯：施施）1130303

#桃園地方法院
#桃園市政府警察局
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