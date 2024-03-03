南投杉林溪園區1老婦溺水 送醫不治

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）1名老婦今天與家人至竹山鎮杉林溪生態園區旅遊失足溺水，被救起後已無生命徵象，具醫療背景民眾立即急救，救護人員到場接手持續給予一連串急救措施，送至醫院仍回天乏術。

南投縣消防局今天近午獲報指出，杉林溪森林生態渡假園區小木屋附近溪邊有1名75歲女性在收費站進入至自然教育中心之間溪流溺水，立即派遣鹿谷、竹山消防分隊馳援，警消趕往途中，老婦先被現場其他人救起，但已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。

消防局指出，現場具醫療專業背景民眾在老婦獲救後，立即給予厚棉被保暖避免低體溫，並實施心肺復甦術、使用杉林溪園區自動體外心臟去顫器判讀，儀器不建議電擊，持續實施心肺復甦術急救，鹿谷分隊救護車抵達接續相關急救處置，並送至竹山秀傳醫院。

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消防局表示，鹿谷分隊救護車在溪頭龍山廟附近和竹山分隊救護車會合，高級救護人員上車以骨針建立輸入管道，並給予患者注射腎上腺素，每隔4分鐘打1次，共施打6次，並在車上實施高級救護後送處置，下午1時27分送抵竹山秀傳醫院，急救約1小時後無效死亡。

南投縣警察局竹山分局初步調查，落水老婦是與家人前往杉林溪旅遊，員警目前仍在醫院處理及調閱園區相關監視器畫面，究竟是意外落水或其他因素導致，有待進一步釐清；現場關係人向救援人員表示，老婦疑因拍照取景而不慎失足滑落水深約2公尺溪流。（編輯：黃世雅）1130303