台東孕婦昏倒CPR救回2命 女嬰5個月後健康出生

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（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東南迴線大溪部落許姓孕婦懷第6胎，去年10月忽然昏倒失去生命跡象，經丈夫實行CPR、消防局和醫師鄭宏熙聯手，救回婦女和胎兒，女嬰昨天健康出生，恰好是鄭宏熙生日。

昨天許姓孕婦產下健康女嬰，台東縣消防局搶救科長孫揚文和消防局醫療指導醫師召集人、台東馬偕急診室醫師鄭宏熙，前往探望道喜，鄭宏熙特別送上尿布給女嬰。

孫陽文今天接受中央社記者訪問表示，去年10月18日許姓孕婦的丈夫出門上班，途中想到家中的狗忘了餵，於是返回，他開門，妻子正好在他面前倒下，他發現已無呼吸心跳，立即打119報案。

孫揚文說，孕婦的丈夫是大溪消防義消，立即為妻子實行CPR（心肺復甦術），救護車到達給予電擊、給氧後，孕婦恢復生命徵象，後由太麻里高救隊接駁送往馬偕醫院，由鄭宏熙接手搶救。

孫揚文說，當時婦女已沒有生命跡象，搶救人員當下心想，盡全力搶回母親的生命，沒想到也救回胎兒一命，這相當罕見，「CPR也能救胎兒」。

鄭宏熙說，因孕婦倒下後立即給予CPR，保住腦部血液循環，讓胎兒存活一段時間，「CPR只要能救媽媽，也能救胎兒」。

鄭宏熙說，台東南北狹長，病情嚴重的病人，如果到院前沒有先處置，基本上不太可能會被安全送到醫院急診，所以這20年來台東縣消防局和醫院急診室合作推「到院前緊急救護」，就是為了讓偏遠地方急重症和危急病人在到達醫院急診前就接受正確救命處置，並透過視訊和急診室聯絡，接受指導救治。

鄭宏熙說，救回媽媽和胎兒後，他想說，如果胎兒一切正常應該這幾天就會出生，「沒想到會選擇昨天（4日） 和我生日同一天出生」，很開心，太巧合了。

孫揚文表示，26歲許婦後來診斷有心臟病問題，這名女嬰是她的第6胎，是蠻危險，去年10月8日瀕臨猝死狀況，一般來說是很難救回，幸好她先生受過CPR訓練，第一時間做了很正確的急救，加上救護車接手電擊，救回了母親和胎兒，這在國內很少見。

孫揚文表示，台東行動急診室到院前緊急救護去年急救成功率達34.92%，並有18人康復出院。（編輯：郭諭儒）1130305