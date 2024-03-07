施暴男子不滿妻離家自保 企圖自焚遭警壓制移送

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市72歲謝姓男子對妻子施暴導致太太離家自保，他不滿社工介入協調安全計畫，下午買汽油淋在身上，跑到家防中心企圖點火自焚。幸保全機警通報警消及時壓制，才未造成遺憾。

消防局表示，下午3時37分接到警方轉報，位於板橋區中正路的新北市府家庭暴力暨性侵害防治中心，有男子身上有汽油味。消防員到場後，發現男子為社會局服務的個案，警方已經將男子壓制帶走。

家防中心保全人員傍晚接受中央社記者訪問表示，當時男子到達時，語氣不滿，宣稱要找社工理論，且「給你們5分鐘時間，開始倒數」。

保全說，男子全身有濃烈的汽油味道，當時還有其他個案在場，引起旁人側目。幸虧中心有門禁，男子在大門外等待，並未進入辦公區域。

保全說，男子倒數計時之際，也自覺不好意思，一度跑到樓梯間。保全察覺不對，立即內部通報、也通知警察與消防，避免發生悲劇。直到警方到場，將男子帶回派出所詢問、製作筆錄。

家防中心主任許芝綺接受中央社記者訪問表示，2月29日獲報，男子對妻子暴力相向，經主責社工與被害婦人及子女討論，確認暴力加害的行為狀況，及是否有子女、親人可暫時協助維護安全。

許芝綺說，因婦女於昨天（6日）離家維護安全，引起男子不滿，認為是社工介入，才跑到家防中心淋汽油欲自焚。她呼籲民眾應理性面對家庭互動衝突，勿以報復手段波及其他無辜民眾及社工員。

對於被家暴婦女的安全，許芝綺說，將進一步評估討論，必要時將提供庇護資源，並協助聲請保護令，要求施暴者戒酒治療、戒癮治療及身心治療輔導教育。

板橋警分局表示，詢問後，將依照涉嫌公共危險罪，將男子移送檢方偵辦。（編輯：張銘坤）1130307

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