7旬婦誤信假冒名人投資廣告遭詐3千萬 北市警逮2嫌

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）台北市警方日前接獲1名7旬婦報案，稱其誤信詐騙集團在網路刊登的假冒媒體人陳文茜投資廣告，陸續遭詐逾3000萬元，警方立刻偕被害人合作約車手面交，順利逮2嫌送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布破案新聞稿，指日前接獲1名7旬婦人報案，稱她先前在網路社群臉書上看見假冒陳文茜的投資廣告，她信以為真便留言聯繫詐騙集團詢問，結果遭對方以投資虛擬貨幣的賺錢話術，誘騙上當加入Line投資群組，自去年10月起陸續匯款新台幣3000多萬元。

被害的7旬婦人事後要獲利出金時，詐騙集團竟聲稱仍須墊付1筆600萬元手續費才能撥款，她才驚覺遭詐，趕忙向警方報案。

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警方隨即報請台北地檢署指揮偵辦，並與被害人合作，持續和詐騙集團聯繫約定要面交款項，並部署相關行動。

直到約定日當天，警方現場埋伏多時，見22歲許姓車手出面取款之際，一舉上前逮捕，並持續追捕另1名共犯31歲王姓車手，隨後前往2嫌投宿的旅館查獲第三級毒品愷他命、贓款77萬餘元、點鈔機和詐騙工作手機等證物，全案詢後將2嫌依涉詐欺、洗錢防制法和毒品等罪移送台北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1130310