更多編輯台推薦新聞：
西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿
生活

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆
運動

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1
生活

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立院交通委員會表決 通過成立鏡電視調閱專案小組
首頁 / 社會

前醫師林繼敏貪污服刑 獄中聲請再審部分獲准

2024/3/11 12:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北11日電）前署立基隆醫院醫師林繼敏貪污案判刑14年定讞，正在服刑，林男聲請再審及停止刑罰執行。最高法院今天裁定林男涉違背職務收賄罪部分再審及停止刑罰執行，其餘駁回確定。

林繼敏在擔任基隆醫院主治醫師及主任期間，於民國100年間辦理「心血管攝影X光機等儀器設備合作案」採購案時放水，並違背職務收受業者新台幣25萬元賄賂；林男並於同年1月間不違背職務收受另一名男子20萬元賄款。最高法院判處林男應執行14年定讞，林男服刑中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林繼敏不服判決，聲請再審及停止刑罰執行，台灣高等法院認為，此案原判決確定後，由林男所提出新證據與原確定判決舊證據綜合判斷結果，確實有足以推翻原確定判決所認定事實的高度可能性，裁准再審及停止刑罰執行。

檢方不服，提起抗告。最高法院認為，原確定判決就林男違背職務收受賄賂罪所處有期徒刑11年部分，裁定准予再審而停止執行；林男不違背職務收受賄賂罪所處有期徒刑7年6月，裁定駁回確定。（編輯：戴光育）1130311

#最高法院
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.36