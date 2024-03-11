前醫師林繼敏貪污服刑 獄中聲請再審部分獲准

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（中央社記者林長順台北11日電）前署立基隆醫院醫師林繼敏貪污案判刑14年定讞，正在服刑，林男聲請再審及停止刑罰執行。最高法院今天裁定林男涉違背職務收賄罪部分再審及停止刑罰執行，其餘駁回確定。

林繼敏在擔任基隆醫院主治醫師及主任期間，於民國100年間辦理「心血管攝影X光機等儀器設備合作案」採購案時放水，並違背職務收受業者新台幣25萬元賄賂；林男並於同年1月間不違背職務收受另一名男子20萬元賄款。最高法院判處林男應執行14年定讞，林男服刑中。

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林繼敏不服判決，聲請再審及停止刑罰執行，台灣高等法院認為，此案原判決確定後，由林男所提出新證據與原確定判決舊證據綜合判斷結果，確實有足以推翻原確定判決所認定事實的高度可能性，裁准再審及停止刑罰執行。

檢方不服，提起抗告。最高法院認為，原確定判決就林男違背職務收受賄賂罪所處有期徒刑11年部分，裁定准予再審而停止執行；林男不違背職務收受賄賂罪所處有期徒刑7年6月，裁定駁回確定。（編輯：戴光育）1130311