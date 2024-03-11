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鄭文燦：食安事件業者隱匿不報 可罰300萬、停歇業或註銷登記
首頁 / 社會

漁船外傘頂洲翻覆 海巡馳援全數船員平安獲救

2024/3/11 16:02（3/11 16:26 更新）
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高雄籍一艘捕蟹漁船11日清晨在外傘頂洲擱淺翻覆，海巡署布袋海巡隊接獲通報立即派3艘巡防艇前往救援。（布袋海巡隊提供）中央社記者蔡智明傳真 113年3月11日
高雄籍一艘捕蟹漁船11日清晨在外傘頂洲擱淺翻覆，海巡署布袋海巡隊接獲通報立即派3艘巡防艇前往救援。（布袋海巡隊提供）中央社記者蔡智明傳真 113年3月11日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）高雄籍一艘捕蟹漁船今天清晨在外傘頂洲擱淺翻覆，船上4名船員落海，其中2人拉住翻覆漁船、另2人遭海流漂走，海巡署布袋海巡隊獲報派巡防艇馳援，順利將4人平安救起。

布袋海巡隊發布今天新聞稿表示，今天清晨6時38分接獲海巡署中部分署第五巡防區通報，有艘漁船於布袋西方6浬處外傘頂洲外側擱淺、側翻，船上4人均未穿著救生衣落海待救。

布袋海巡隊說，接獲通報立即派3艘巡防艇前往救援，7時54分第1艘巡防艇趕抵現場，8時許發現有2名船員自行爬至翻覆漁船上、另2名船員遭海流漂走待救，8點18分其他2艘巡防艇陸續將漂走船員救起，4人於9時15分平安抵達布袋海巡隊。

布袋海巡隊表示，初步觀察落海船員外觀無明顯外傷，他們也說無受傷僅遭受驚嚇，無需就醫已自行返家。另外，今天空軍救護隊及空勤總隊直升機也協助救援。

布袋海巡隊調查，出事的漁船是高雄籍，船上作業人員包括本國籍葉姓船長及3名菲律賓籍船員，昨天下午2時許由台南安平漁港出海，至外傘頂洲外放置籠具捕捉蟹類，今天清晨6時許因能見度不佳，不小心擱淺進水，又突來西南湧浪將漁船打翻。（編輯：黃世雅）1130311

高雄籍一艘捕蟹漁船11日清晨在外傘頂洲擱淺翻覆，海巡署布袋海巡隊獲報立即派巡防艇馳援，將船上4人平安救起。（布袋海巡隊提供）中央社記者蔡智明傳真 113年3月11日
高雄籍一艘捕蟹漁船11日清晨在外傘頂洲擱淺翻覆，海巡署布袋海巡隊獲報立即派巡防艇馳援，將船上4人平安救起。（布袋海巡隊提供）中央社記者蔡智明傳真 113年3月11日
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