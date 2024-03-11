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康橋中學校車隧道內翻覆17傷 警方初判失控打滑[影]

2024/3/11 21:57（3/11 22:12 更新）
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康橋中學校車11日晚間行經台北市文山區文山隧道時因故翻車，警方已調派大型拖吊車到場處理。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年3月11日
康橋中學校車11日晚間行經台北市文山區文山隧道時因故翻車，警方已調派大型拖吊車到場處理。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年3月11日
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（中央社記者高華謙、黃麗芸11日綜合報導）康橋國際學校秀岡校區1輛課後社團交通車今晚在台北市文山隧道內翻覆。新北市府說，共16名學生及1名司機輕傷；校方已組緊急應變小組。據了解，新北市長侯友宜也前往北醫探視。

台北市警方初判，校車沿信義快速道路中間車道行駛到象山隧道內時，因失控打滑翻覆而肇事。

康橋國際學校秀岡校區位於新北市新店區，校方晚間發布聲明表示，今天晚間約7時20分，1輛康橋中學課後社團交通車在行經文山隧道時，因不明原因翻覆，現場造成14名學生及1名司機輕傷，其中4人送萬芳醫院、5人送台北醫學大學附設醫院、6人送台北市立聯合醫院忠孝院區，其餘學生已另安排接駁車輛接送返家。

新北政府教育局晚間發布聲明表示，後來接獲通報，又有2名學生由家長自行帶往國泰醫院就醫，因此傷者新增為17人。

校方說，已組成緊急應變小組向教育局通報，並配合政府單位處理及調查事故原因。學校將召集所有交通車司機，以本次事故為案例，嚴格要求安全駕駛規範，及加強檢查交通車安全設施，也將持續關注這輛車上的學生身心狀況，給予適時輔導協助。

新北教育局說，初步了解車上共26名學生、1名駕駛，現場緊急疏散、無人受困，所有人意識皆清醒。目前教育局及學校人員都已前往現場及醫院確認，並派遣車輛到現場接駁學生，後續包括校車翻覆原因及詳細狀況，仍待進一步了解與釐清。

新北教育局表示，新北市政府非常重視這起意外事件，教育局立即派員前往關心學生，並啟動校安回報，同時持續適時提供必要協助。（編輯：李錫璋）1130311

#台北市
#新北市
#侯友宜
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