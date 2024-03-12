桃園八德員警執勤撞殘女騎士 二審判國賠781萬元

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（中央社記者劉世怡台北12日電）桃園市姜姓員警為追緝拒檢車將楊姓女騎士撞成重傷，楊女及家屬提起國賠訴訟，一審判八德警分局應賠555萬多元，經上訴；二審今天審酌雙方過失比例，判警分局賠781萬多元。

判決指出，桃園市政府警察局八德分局大安派出所姜姓員警於民國107年執行巡邏勤務時，發現一輛違停車輛車主是竊盜治安顧慮人口，但對方拒絕攔查，並加速逃逸。

判決指出，姜姓員警立即啟用警示燈及警鳴器追趕，行經新北市鶯歌區鶯桃路658巷口時，因闖紅燈撞上騎機車的楊女，造成楊女頭部創傷併腦出血、顱底骨骨折等重傷害，無法自理日常生活。

刑事部分，姜姓員警被判刑5月定讞；楊女及其父母提起國賠訴訟，一審判八德警分局應給付楊女新台幣491萬餘元，楊女的父母各32萬元，共計555萬餘元。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理；合議庭審酌，楊家提出醫療費用、增加生活必要費用、看護費用、減少勞動能力損失及精神慰撫金等各項損害賠償。

合議庭認為，楊女於事發時地騎乘機車於路口時，也有未注意警備車已經鳴警號及閃光燈等警告措施，仍貿然穿越路口的過失情節。

二審指出，楊女應就事故結果發生，負有60%的過失比例，並依該比例判八德分局應給付781萬餘元。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1130312