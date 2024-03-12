更多編輯台推薦新聞：
陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

桃園八德員警執勤撞殘女騎士 二審判國賠781萬元

2024/3/12 21:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北12日電）桃園市姜姓員警為追緝拒檢車將楊姓女騎士撞成重傷，楊女及家屬提起國賠訴訟，一審判八德警分局應賠555萬多元，經上訴；二審今天審酌雙方過失比例，判警分局賠781萬多元。

判決指出，桃園市政府警察局八德分局大安派出所姜姓員警於民國107年執行巡邏勤務時，發現一輛違停車輛車主是竊盜治安顧慮人口，但對方拒絕攔查，並加速逃逸。

判決指出，姜姓員警立即啟用警示燈及警鳴器追趕，行經新北市鶯歌區鶯桃路658巷口時，因闖紅燈撞上騎機車的楊女，造成楊女頭部創傷併腦出血、顱底骨骨折等重傷害，無法自理日常生活。

刑事部分，姜姓員警被判刑5月定讞；楊女及其父母提起國賠訴訟，一審判八德警分局應給付楊女新台幣491萬餘元，楊女的父母各32萬元，共計555萬餘元。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理；合議庭審酌，楊家提出醫療費用、增加生活必要費用、看護費用、減少勞動能力損失及精神慰撫金等各項損害賠償。

合議庭認為，楊女於事發時地騎乘機車於路口時，也有未注意警備車已經鳴警號及閃光燈等警告措施，仍貿然穿越路口的過失情節。

二審指出，楊女應就事故結果發生，負有60%的過失比例，並依該比例判八德分局應給付781萬餘元。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1130312

#台灣高等法院
#桃園市
#八德警分局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.195