生成逾百個人頭帳號攻擊立委候選人 桃檢起訴3嫌

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（中央社記者葉臻桃園18日電）國民黨立委邱若華在競選立委期間遭人在網路上惡意攻擊。桃園地檢署今天指出，某科技公司替邱若華的競選對手進行網路行銷時，涉生成逾百個人頭帳號進行網路攻擊，偵結起訴3人。

桃園地檢署表示，桃園市第6選區立委邱若華在今年初競選立委期間遭人以惡意梗圖、謠言及恐嚇言論等方式攻擊，言論包含攻擊無黨籍桃園市議員段樹文及國民黨議員楊朝偉，意圖形塑邱若華與黑道掛勾等負面形象、影響選民投票。

桃檢指出，經查散布言論者是某科技公司團隊，搜索此公司辦公室後，拘提公司負責人歐姓男子（38歲）、員工黃姓男子（20歲），以及當時是邱若華競爭對手、時任無黨籍立委趙正宇的友人陳姓男子（37歲）到案。

桃檢調查，陳男是趙正宇友人，居間介紹不知情的趙正宇與歐男簽約，由歐男的公司為趙正宇進行選舉網路行銷服務；陳男與歐男、黃男謀議，涉由陳男編纂有關邱若華、段樹文及楊朝偉的負面文字，再由歐男涉協助、指示黃男製作網路攻擊梗圖。

桃檢調查，3人利用模擬器生成137個臉書（Facebook）人頭帳號，並從去年12月4日起，在段樹文及楊朝偉臉書貼文留言處、臉書社團等，涉大量張貼有關段樹文過去黑道背景、楊朝偉負面新聞，以及2人在選舉中擔任邱若華競選團隊等內容，形塑邱若華與黑道掛勾等負面形象，並散布暗指「如未支持予邱若華，段樹文將有開槍之舉」等恐嚇公眾言論。

桃檢認為，3人散播的言論足以毀損邱若華及段樹文名譽，並影響選民產生對邱若華品德、操守及名譽的負面評斷，進而損害選民投票行為的正確性，也足以損害與人頭帳號同姓名的人士及臉書網站對於使用者資料管理的正確性；經檢察官訊問後，聲請羈押歐男獲准，其餘交保。

桃檢指出，歐男、陳男、黃男等涉犯公職人員選舉罷免法之意圖使人不當選，以及恐嚇公共安全、偽造準私文書、加重誹謗等罪嫌，已於近日偵結起訴。

桃檢指出，這也是這次二合一選舉全國首件破獲利用模擬器大量生成人頭帳號，以散布網路言論模式，在網路不同管道發布多次不實訊息進而累積、醞釀，藉以影響選民投票意願的不法選舉案件。（編輯：戴光育）1130318