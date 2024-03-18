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嘉市廟會爆炸28人傷案移審續押 凶嫌聲請停押遭駁回

2024/3/18 13:37（3/18 13:45 更新）
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嘉義市去年7月廟會活動發生爆炸意外，造成多人受傷。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真112年7月16日
嘉義市去年7月廟會活動發生爆炸意外，造成多人受傷。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真112年7月16日
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（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）嘉義市趙姓男子被控去年7月間在廟會活動放置爆裂物造成多人受傷，趙男否認犯行，嘉檢偵結起訴移審，嘉義地院裁定續押；趙男聲請交保，地院以趙男全盤否認及5次遭通緝紀錄駁回。

趙男於今年2月初遭起訴移審嘉義地方法院，地院裁定羈押，日前趙男委託辯護人聲請具保停押，理由包括有固定住所且與同居人、子女同住，不可能拋棄親人逃亡；雖然有通緝紀錄，但實因搬家而未收到通知書，非惡意躲避，雙腿罹患退化性關節炎須定期物理治療；家人已覓得新台幣3萬元可具保。

嘉義地方法院表示，趙男曾於民國97年、101年、104年、112年間，分別因恐嚇等案件，被5次發布通緝後才到案紀錄；於偵查中及日前召開準備程序庭，對於犯罪事實仍全盤否認。

法官指出，檢警在趙男租屋處扣得製作爆裂物筆記本，以及硫磺、硫酸、碳酸等化學物品，與含有六亞甲基三過氧化二胺等高爆藥成分的晶體與粉末，加上現場爆炸後，造成被害人身體多處受傷，被害人身上所採集鐵片、鋼珠與電池等物，與扣案物品相符。

法官認為趙男涉及故意以爆裂物炸毀他人物品罪及恐嚇公眾罪、殺人未遂罪等嫌疑重大，存有逃亡動機與高度可能性，難以羈押以外手段替代，因此裁定駁回聲請。

嘉義和聯境金虎爺會去年慶祝創會10週年，去年7月15日辦理遶境廟會活動，當天晚上在表演舞台旁發生爆裂物爆炸，造成現場民眾28人受傷送醫；案經嘉義市警察局第一分局組專案小組偵辦，去年10月6日逮捕涉案41歲趙姓男子。（編輯：陳仁華）1130318

#嘉義市
#嘉義地方法院
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