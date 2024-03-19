高雄男持鐵棍打死同事國民參審判9年 二審維持原判

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）橋頭地院首宗國民參審案，王姓男子因不滿林姓同事不配合工作，持鐵棍毆打林男致死，一審遭判9年；高雄高分院今天認定原審國民法官見解無誤，駁回檢方上訴。

一審橋頭地方法院審理時，國民法官法庭考量王男案發後隨即返家更衣前往報案，符合自首要件，且此案起於雙方單純口角，雖然王男仍未與被害人家屬和解，但已賠償新台幣35萬元，且表明願過戶共有土地遭拒，以及曾向被害家屬致歉等，據此依傷害致死等罪判處有期徒刑9年。

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台灣高等法院高雄分院今天上午審結後，認定尊重一審國民法官見解，並駁回檢方上訴，維持原審刑度。全案仍可上訴。

判決指出，王男去年1月12日下午因不滿林姓同事拒絕配合工作引發口角，王男氣不過，雙手持重8.8公斤，長88公分、寬5公分、厚2.5公分鐵棍朝林男左胸部揮打，並擊中被害人頭頸交界位置導致癱倒，造成頭部外傷、硬腦膜下腔出血、腦幹出血、腦幹橋腦、大腦橋、腦室周圍及腦髓瀰漫性壞死等傷害結果，眾人雖馬上將林男送醫急救，但4天後仍傷重死亡。（編輯：陳仁華）1130319