提訟拒絕米其林評鑑 二審仍判日式料理店敗訴

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（中央社記者劉世怡台北19日電）知名日式料理餐廳「磯勢」不認同米其林以秘密客手段評鑑，提告要求米其林指南不得派員到餐廳用餐及發布評鑑，一審敗訴。「磯勢」上訴，二審今天判決「磯勢」敗訴，可上訴。

二審的台灣高等法院指出，「磯勢」餐廳主張相關權益可能受害，與米其林公司的言論自由、出版自由及增進消費者選擇飲食資訊暨餐飲文化交流等公共利益，兩相權衡輕重，米其林所為評鑑，並非僅具其商業利益，也有增進公益價值，因此難認被米其林指派評審員前往用餐、發表評鑑有何不法侵害「磯勢」餐廳權益之虞。

另外，「磯勢」餐廳主廚向高院請求追加為此件原告，因為他不願意為米其林評審員提供服務。高院認為，主廚一審未參與訴訟，且餐廳法人及主廚自然人本質不同，此追加之訴，有害於對方（米其林）審級利益的保障，為不合法，裁定駁回。

二審合議庭今天就本訴部分，判決「磯勢」餐廳敗訴，可上訴；主廚追加之訴部分，裁定駁回，可抗告。

全案緣於，「磯勢」餐廳主張，經營理念是給予廚師自由揮灑空間，不要受到所謂權威評鑑的標準拘束。「磯勢」不認同米其林指南以秘密客手段、不透明評鑑程序及單一標準進行餐廳評鑑，不參加米其林評鑑一直是「磯勢」餐廳的理念及塑造的對外形象。

「磯勢」餐廳主張，委由律師發函表明拒絕米其林指南評鑑、米其林指南評審員到餐廳用餐，並要求米其林指南不得發布對「磯勢」餐廳任何評鑑或推薦，但對方無任何回應，為避免營業自由、締約自由及商譽可能受到侵害，請求法院判決禁止米其林評審員到「磯勢」用餐、米其林指南不得發布關於評鑑或推薦「磯勢」的內容。

米其林指出，米其林指南出版至今，因嚴謹、詳實評鑑及累積口碑在餐飲業界有一定公信力，為維持公正性，不可能事前公布派遣或不派遣評論員進行評鑑的餐廳。

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米其林表示，評鑑員以匿名方式前往餐廳用餐，是為了親自品嚐而蒐集實際用餐與服務流程體驗，也屬於言論自由保障範疇，禁止評審員前往或禁止發表評論，都屬於不當箝制言論自由。

一審的台北地方法院認為，米其林評論員用餐時不表明身分，並不具任何不法性，「磯勢」餐廳不可用侵害顧客隱私權方式維護締約自由，此外，「磯勢」歧視「發言者的身分」並透過訴訟要阻礙米其林評論，也違反平等原則、妨礙言論自由，判決「磯勢」敗訴。（編輯：戴光育）1130319