營造公司違法陪標拒繳千萬押標金 219坪建地遭法拍

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）屏東1家營造公司違法陪標，營建署依政府採購法向營造公司追繳新台幣1400萬元押標金；不料公司拒繳，案件移送行政執行署屏東分署，219坪乙種建築用地遭到法拍。

執行署屏東分署今天發布新聞稿表示，屏東1家營造公司負責人之前借牌給他人，以較高價格去陪標公共工程採購案，使其他公司順利以較低價格得標，營建署發現營造公司違法陪標，影響採購公正性，遂依政府採購法向營造公司追繳當初參與投標的1400萬元押標金，未料營造公司拒繳，案件移送至屏東分署執行。

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屏東分署指出，4月2日進行「123拍賣會」，法拍營造公司位於長治鄉的2筆毗鄰土地，面積合計約219坪，這2筆土地是乙種建築用地，距離長治交流道僅4分鐘車程；一拍底價為1978萬元，換算下來每坪僅約9萬元，土地雖臨路但有第三人建物座落其上，建物不在拍賣範圍之內、土地拍定後不點交。

另外，法拍會還有3噸半柴油藍色小貨車、附升降機，適合載貨負重，還有陽信商銀股票11張共132股；不動產有內埔4618萬的三拍土地、東港透天厝持分及座落屏東市、萬丹、車城、佳冬、高樹、來義、泰武與獅子鄉的土地。（編輯：陳仁華）1130327