「帶你去買糖」高雄女公園誘拐男童 一審判7月

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）高雄許姓女子以帶去買糖為由，牽走在公園玩耍的3歲男童，幸男童父親馬上發現制止，但許女仍在附近徘徊。男童父親憤而提告，橋頭地院一審依略誘未遂罪判7月，可上訴。

橋頭地方法院審理時，許女辯稱是因為看男童很可愛，才想帶對方去買糖果，後來怕家長擔心才只有牽著走4到5步，全程皆未離開公園。

但法官根據相關證述發現，案發當下許女牽著男童一路往出公園方向走，沒有停留，直到快接近馬路的地方才被男童父親制止。原本男童父親認為小孩沒事就算了，但過5分鐘發現許女又重返附近徘徊才報警處理。

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合議庭審理後，認為男童年僅3歲，仍需家庭保護監督，但許女卻以帶去買糖果方式誘拐素不相識的男童，雖未得逞仍造成男童父親擔憂恐懼。考量犯後未坦承犯行，且未與原告達成和解，據此依略誘未遂罪判7個月徒刑，全案可上訴。

判決指出，許女民國111年9月21日下午在楠梓區一處公園看到男童在兒童遊戲區旁椅子玩耍，便未經對方家長同意，以帶去買糖果為由，將男童牽離兒童遊戲區，幸一旁的男童父親及時發現制止。（編輯：郭諭儒）1130329