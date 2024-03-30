桃園消防員涉嫌性侵 遭檢方起訴

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（中央社記者魯鋼駿桃園30日電）任職桃園市消防局的已婚楊姓男子去年2月於網友A女住處，趁對方服藥後性侵，警方至楊男辦公處所搜得資料另發現B女遭偷拍，楊男已遭羈押並停職中。日前經桃檢起訴。

起訴書指出，40歲楊男與A女在交友軟體結識，去年2月於A女台北住處性侵得逞，女子家人報案後，由北市警方去年10月至桃園市消防局楊男辦公處所搜索，在楊男使用電腦中發現多名女子遭偷拍裸身影片及照片。

檢方偵訊時，楊男坦承與A女發生關係但否認性侵，更辯稱不知A女為身心障礙患者，是A女要求發生關係。A女證稱，當時病發藥效發作又逢生理期，拒絕性交仍遭楊男硬闖。

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檢方認為，楊男事發後擅自刪除A女手機對話紀錄，又未清洗自身便離開現場，是避免東窗事發躲避追緝的行為，分別依對精神障礙之人為強制性交罪，以及未經他人同意，無故以錄影方法攝錄其性影像罪嫌起訴，目前羈押中。

桃園市政府消防局回應，有關楊員職稱及服務年資，因事涉個資不便提供。相關案件已依公務員懲戒法程序，停止楊男職務且將案件移送懲戒法院審理，後續將依相關程序決議或審判結果處置。（編輯：方沛清）1130330