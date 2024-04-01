男子遭攔檢急丟毒品拒捕 淡水警制伏送辦

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（中央社記者高華謙新北1日電）新北市淡水警方日前盤查毒品列管人口曾姓男子時，在曾男機車發現裝有毒品的紙袋，曾男見狀立刻將紙袋丟到一旁工地，並企圖逃跑遭制伏，警詢後依妨害公務等罪嫌移送偵辦。

新北市政府警察局淡水分局指出，員警游謨煥3月25日在重建街巡邏時，認出毒品列管人口的曾男（22歲），曾男面對員警詢問時眼神飄忽，雖同意打開車箱檢查，並主動拿出皮包翻找，但員警發現安全帽下有1個可疑紙袋後，曾男竟將紙袋甩丟到一旁工地，並指稱「沒有東西呀」及企圖逃跑。

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警方表示，員警游謨煥見狀制止進而與曾男爆發拉扯，支援警力及時趕到將曾男制伏。隨後摸黑翻過圍籬，花費近10分鐘才在雜草堆中找到裝滿50包毒咖啡包、總重208公克的紙袋，曾男此時也才坦承涉持毒。警詢後，依妨害公務及違反毒品危害防制條例罪嫌移送士林地檢署偵辦。

淡水警分局指出，毒品危害大，切勿以身犯法，民眾若有發現可疑或不法情事，請即向警察機關舉報，共同維護社會治安。（編輯：戴光育）1130401