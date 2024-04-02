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高雄男子向家人要錢失敗 丟擲點燃汽油瓶遭起訴

2024/4/2 14:31
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（中央社記者張已亷高雄2日電）林姓男子2月5日凌晨在高雄鼓山住處向家人要錢失敗，持寶特瓶購買汽油並點燃朝家人丟擲，事後遭警方逮捕，被台灣高雄地方檢察署依殺人未遂等罪嫌起訴。

起訴書指出，林男與弟弟、父母具家庭暴力防治法第3條第3、4、3款所定家庭成員關係，他在2月5日凌晨1時許於高雄市鼓山區住處向家人索討金錢未果，先是持木棒敲打父親機車與汽車，再開車數次衝撞，造成林父汽、機車受損。

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檢方表示，林男並於同日凌晨5時52分許，持礦泉水瓶至附近加油站購買汽油，並開車返回住處，以打火機點燃自製汽油瓶上的衛生紙引信，向站立於屋外查看的家人丟擲，林男見火勢熄滅、沒有引燃汽油，隨後從車內拿出球棒揮舞並出言恐嚇。

林男事後遭逮，於偵查時辯稱沒有要殺人，也沒有要放火，但在法院聲押庭上坦承全部犯行，再經檢、警調閱案發監視器畫面及參考證人證詞等相關事證後，林男遭雄檢依涉犯殺人未遂、放火燒燬現供人使用住宅未遂等罪嫌起訴。（編輯：林恕暉）1130401

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