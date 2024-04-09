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東港漁船鴻興漁失聯返航 船長稱衛星電話沒電

2024/4/9 13:38（4/9 14:31 更新）
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屏東東港籍「鴻興漁」漁船失聯5天，9日上午返抵東港鹽埔漁港，家人準備好豬腳麵線迎接陳姓船長（圖）。陳姓船長說，因衛星電話充電器沒帶出港，海巡找到他時才知道家人聯繫不上很擔心。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 113年4月9日
屏東東港籍「鴻興漁」漁船失聯5天，9日上午返抵東港鹽埔漁港，家人準備好豬腳麵線迎接陳姓船長（圖）。陳姓船長說，因衛星電話充電器沒帶出港，海巡找到他時才知道家人聯繫不上很擔心。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 113年4月9日
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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）失聯5天的東港籍「鴻興漁」，今天上午返抵東港鹽埔漁港，家人滿心喜悅準備豬腳麵線，陳姓船長表示，衛星電話充電器沒帶出港，海巡找到他時才知道家人聯繫不上很擔心。

鴻興漁今天上午7時許，緩緩駛入東港鹽埔漁港，將船隻停靠後返家，家人已經準備好豬腳麵線等待。陳姓船長接受媒體聯訪表示，因為衛星電話充電器沒有帶出港，加上無線電發送不出，心想就等漁船靠近有訊號的地方在跟家人聯繫就好，直到海巡昨天找到他時，才知道原來家人聯繫不上，相當擔心。

外界質疑為何海巡鳴笛均未回應？陳姓船長說，當時人在船長室，因為引擎聲太大，根本聽不到外面聲音，並不是刻意不理會。

陳姓船長提及，3日出港後本來要去花蓮海域，因為大地震，只好往南航行，捕抓旗魚、鮪魚等。

另外，昨天被檢警帶回高雄新達港檢查，並查無不法後駛離。陳姓船長說，就是被要求確認有沒有做壞事而已。

陳姓船長的爸爸說，連日憂心瞬間釋放，能看到兒子平安回家真的太棒了。（編輯：黃世雅）1130409

#鹽埔漁港
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