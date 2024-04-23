李宗瑞以刑期過長聲明異議 最高法院駁回確定

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（中央社記者謝幸恩台北23日電）富少李宗瑞涉多起妨害性自主案，法院裁定應執行29年10月確定，入監服刑中。李宗瑞以刑期過長、深感悔悟為由向高院聲明異議遭駁回，不服提起抗告，日前最高法院裁定駁回確定。

李宗瑞被控從民國98年起到台北市的夜店把妹，將多名女子帶回住處性侵並偷拍過程，遭台北地檢署依加重強制性交等罪起訴。

刑事部分，李宗瑞被控偷拍性侵5名女子，判刑20年定讞，被控偷拍性侵9名女子部分，遭判處刑度總計39年2月有期徒刑定讞。

台灣高等檢察署107年間聲請法院定應執行刑。台灣高等法院審酌有期徒刑執行上限最高為30年，以李宗瑞涉及18個強制性交等罪，裁定合併執行徒刑29年10月。李宗瑞提起抗告，遭最高法院駁回確定。

李宗瑞今年向台北地檢署聲請重新定執行刑遭否准，據此認為檢察官執行指揮不當，而向台灣高等法院聲明異議。

李宗瑞主張，他所犯罪名宣告刑最長為5年2月，各罪宣告刑合計65年7月，高院裁定應執行29年10月，僅差2個月即達上限30年，遠高於各法院裁定各類重罪案件合併的應執行刑度。

李宗瑞另主張，他的刑度被酌減2個月，法院未考量數罪併罰的全部犯罪關聯性，也未審酌部分罪名的侵害法益同質性高，法益侵害的加重效應可遞減，另考量生命有限，原裁定過苛，已深刻悔悟，希望加倍彌補被害人及社會公益。

高院裁定指出，李宗瑞聲明異議內容，僅指摘高院107年間所定的應執行刑裁定有不當，未指出檢察官執行指揮有違法，不符合聲明異議要件，因此裁定駁回。李宗瑞不服裁定，向最高法院提起抗告，日前最高法院駁回確定。（編輯：張銘坤）1130423