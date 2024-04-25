彰警2週揪191詐欺犯 查扣近4千萬不法所得
2024/4/25 10:18
（中央社記者鄭維真彰化25日電）彰化縣警察局8日至19日執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，12天即查獲詐騙集團43件、191名詐欺犯，總計查扣不法所得價值新台幣4000萬餘元。
彰化縣警察局今天新聞稿指出，刑警大隊科技犯罪偵查隊在這次專案查獲1起詐騙集團，被害人透過網友介紹投資美國購物平台，用通訊軟體Line與專員簽立買賣商品合約，讓被害人誤認每件商品可獲利5成以上。
之後詐團成員假扮客戶與被害人聯繫要購買相機、包包等，製造買賣假象。被害人依詐團成員指示，將商品進價費用轉帳指定帳戶，當被害人想「出金」時，遭要求繳納保證金新台幣66萬元，這才驚覺有異報案，損失上百萬元。
警方循線調閱相關資料，一舉查獲犯嫌13人到案，清查不法所得達3000多萬元，其中包括經法院扣押裁定核准追徵犯罪所得，查扣汽車2輛價值約300萬元、存款600萬元、房屋1棟約1750萬元、土地6筆約300萬元，共2900萬餘元。
另外，今年1至4月，彰化警方結合金融機構臨櫃攔阻民眾遭詐騙共154件，攔阻金額達1億1178萬餘元。
彰化縣警察局長陳明君呼籲，民眾不要輕信網路上任何投資訊息，不論投資股票、電商網購、虛擬貨幣等，標榜「保證獲利、穩賺不賠」都是詐騙。（編輯：孫承武）1130425
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