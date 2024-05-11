新營太子宮秘書涉侵占 一審判歸還近3000萬元

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（中央社記者張榮祥台南11日電）台南市新營太子宮指控已退休曾姓女秘書兼會計涉嫌做假帳，近30年任期侵占捐款與香油錢，廟方提起侵權行為損害賠償之訴，台南地院日前判決曾女應歸還2900多萬元，可上訴。

台南地方法院判決書指出，台南市新營太子宮主張曾女民國77年6月至106年11月受僱擔任廟方執行秘書兼會計，負責一切行政事務與財務帳冊登記、會計傳票製作等會計事務。

廟方表示，新營太子宮是著名宮廟，平日信徒眾多，捐獻豐厚，所有現金收入由行政人員收取統一繳交給曾女點收、保管與帳冊登載，但曾女退休後，廟方將各項帳冊委託會計師事務所查核，才發現曾女侵占約新台幣3000萬元。

曾女否認侵占指出，她是執行秘書，也從事會計事務，但未經手現金財產，何況廟方請款、取款程序及香油收入清點登帳，由不同人負責，更有多名負責人簽章，她未在單據簽章及過問請款人請款目的，無侵占財產可能。

台南地院則認定廟方實際收支和結存金額短少2900多萬元，和廟方執行會計業務有相當因果關係，也確實有短少情形，判處曾女應給付廟方2900多萬元，及自108年8月24日起至清償日止，按週年利率5%計算利息。（編輯：郭諭儒）1130511