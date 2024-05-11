彰化伸港3姊弟車禍 妹昏迷指數維持3轉院照護

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（中央社記者鄭維真彰化11日電）彰化縣伸港鄉3姊弟遭無照駕駛開車撞傷，昏迷指數維持3分的8歲妹妹昨天由彰化基督教醫院轉至漢銘基督教醫院進行後續照護，將以在甦醒時保留最佳體能及功能為照護目標。

陳姓3姊弟2月22日傍晚遭休旅車撞傷，10歲姊姊在彰化秀傳醫院治療，狀況一度好轉，但5月1日突然發生急性水腦症，手術後仍陷昏迷。

在彰化基督教醫院接受治療的妹妹昏迷指數一直維持3，昨天轉至漢銘基督教醫院呼吸照護病房進行後續照護，漢基醫院特別組成醫療團隊，由院長陳志輝擔任召集人，聯合胸腔內科、神經內科、復健科及中醫科等醫師評估與治療。

陳志輝今天透過新聞稿表示，妹妹雙眼瞳孔放大、對光無反應、自行呼吸能力差，一般認知深度昏迷的時間越長，醒來的機會越低，但年輕孩童恢復力遠超乎一般想像，因此院方抱持不放棄的心態全力照護。

陳志輝說，照護主要目標為在等待病人甦醒過程中，避免長期臥床及使用呼吸器的相關併發症，並加強體質調養及做好甦醒前的復建工作，病人一旦甦醒可以保留最佳體能及功能。

陳志輝表示，漢基醫院與彰基總院距離最近，且設有兒童呼吸照護病房，突遇狀況須處置或轉送較為適當。（編輯：郭諭儒）1130511