獨居婦遭詐4千萬 淡水警逮2車手追回10公斤黃金

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（中央社記者高華謙新北30日電）新北三芝1名獨居婦人加入詐騙投資群組，嚐到獲利甜頭後持續投資，還因沒現金而交出10公斤黃金，共損失約4000萬元。淡水警方趁2名車手面交時逮人，持續追查幕後集團。

新北市政府警察局淡水分局調查，6旬黃姓婦人今年3月加入詐騙投資群組，詐騙集團利用婦人想做善事又能獲利的心態，假借公益籌措資金名義，誘使婦人不斷投資，10度與車手在住家面交，共交付達新台幣1600餘萬元現金。

期間婦人現金不足，詐騙集團甚至要求以價值2700萬元的10公斤黃金折抵；婦人收到400萬元投資獲利後，又投入更多錢，直到4月中旬查證，才發現這間投資公司根本不存在，報案求助。

淡水警方要求婦人不動聲色配合詐騙集團，並利用繪圖軟體製作圖片，假裝有千萬現金以引誘詐騙集團面交，但詐騙集團相當狡猾，頻頻臨時變更取款時間，讓專案人員多次撲空。

直到4月25日約定面交，詐騙集團還提早開車到場勘查是否有警方埋伏。後來，警方趁23歲張姓車手下車面交時，逮捕張男與在車上接應的24歲鄭姓車手，現場查扣4包毒咖啡包、偽造識別證、SIM卡4張及智慧手機1支，並查扣10公斤黃金。

警詢後依詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例將2名車手移送士林地檢署偵辦，2人遭裁定羈押禁見。

淡水警分局呼籲，近年來詐騙案件類型最多、遭詐金額最大的就是假投資詐騙，提醒民眾不要點擊網路來路不明連結或輕信來源不明投資管道，透過合法管道投資才能確保財產安全。（編輯：蕭博文）1130530