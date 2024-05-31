電梯開門不移推車禮讓身障者 婦判拘役10天

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（中央社記者洪學廣高雄31日電）程姓婦人於賣場在搭乘的電梯開門時拒移推車，致搭乘輪椅的張姓身障男無法出電梯，雙方僵持約20秒。高雄地院依妨害自由罪判程姓婦人拘役10天，緩刑2年，可易科罰金，可上訴。

當時與張姓男子一家人同在電梯內的47歲程姓婦人接受台灣高雄地方檢察署偵訊時，否認阻擋對方一家人出電梯，辯稱對方沒說要出去，只是盯著她沒說話，之後張姓男子母親就強行將推車拉出去，雙方爭吵；台灣高雄地方法院審理時，程姓婦人改口坦承犯行，並和張家人賠償調解。

法官審理後，認為程姓婦人不體諒對方行動不便且坐輪椅，拒絕移開擋住去路的手推車為實屬不該。念在犯後坦承犯行，且已達成調解賠償損失，張家人也請求從輕量刑，依妨害自由罪判處拘役10天。

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根據判決，程姓婦人去年5月在賣場購物，下午2時許從2樓搭電梯準備前往地下1樓停車場，在電梯內遇到張姓男子和家人。電梯在1樓開門時，程姓婦人拒絕張姓男子母親請求先移開推車，導致張姓男子受困電梯內約20秒，雙方爭吵。

爭吵過程中，張姓男子母親忍無可忍強行將程姓婦人推車往外拉出，張姓男子祖母也拉扯程姓婦人頭髮，張姓男子才順利將輪椅駛出電梯。（編輯：李明宗）1130531