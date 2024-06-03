男曾涉花蓮市代會主席洗錢案 又與弟弟另案被逮

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（中央社記者蘇木春台中3日電）張姓男子設置的洗錢機房，曾涉及花蓮市代會主席李振瑋涉嫌洗錢等案，台中警方再查出，張姓兄弟檔替另案詐團洗錢，洗錢金額逾新台幣5000萬元，警方詢問後將張男等2人依法送辦。

刑事局今年4月間查出，花蓮市代會主席李振瑋，涉嫌利用虛擬貨幣詐欺、洗錢，先以人頭公司帳戶收受其他詐欺集團騙得的贓款，再交由共犯製造虛擬貨幣泰達幣交易紀錄，作為金流斷點，李男再將贓款交由住在台中市的50歲張男進行洗錢。

台中市警察局刑警大隊今天表示，警方去年8月間，偵辦另件由吳姓男子組成的詐騙集團，依據金流向上溯源，查獲居住在台中市的50歲、47歲張姓兄弟檔，設置虛擬貨幣洗錢水房。

警方指出，專案小組於上月間前往洗錢機房搜索查緝，查扣交易虛擬貨幣使用的工具行動電話2支、公司章3枚、電腦、虛擬貨幣冷錢包、公司人頭戶申登資料等證物。

警方查出，張姓兄弟檔以妻子、母親及員工名義開設虛設公司帳戶，以經營虛擬貨幣交易商方式，大量向國內外交易平台購入虛擬貨幣泰達幣，協助詐欺集團兌換洗錢，從中賺取傭金。

辦案人員清查，洗錢機房涉及的洗錢案，詐騙被害人遍布全台，張姓兄弟替詐團洗錢金額達5000萬元，收取獲利10%佣金，至少逾500萬元。

警方表示，張姓兄弟設置的洗錢機房，除涉及花蓮市民代表會主席李振瑋設空殼公司案外，當時50歲張男被檢方諭知以100萬元交保；本案張姓兄弟檔涉及吳男成立的詐團案，全案上月依洗錢等罪嫌移送台中地檢署偵辦後，檢方諭知2人各以20萬元交保。（編輯：謝雅竹）1130603