前懲戒法院長李伯道涉職場霸凌 司法院送監察院審查

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（中央社記者劉世怡台北4日電）司法院人事審議委員會今天決議，懲戒法院前院長李伯道涉在院長期間職場霸凌，審酌他另涉性騷擾案，違失行為應一體判斷，且應受懲戒，依法官法規定，由司法院移送監察院審查。

李伯道去年3月被控性騷擾女部屬，司法院「性騷擾申訴處理評議委員會」評議李伯道性騷擾案成立，移請法官評鑑委員會進行個案評鑑。法評會去年12月間決議報由司法院移送懲戒法院職務法庭審理，建議撤職。監察院也通過彈劾，案件移送懲戒法院審理。

懲戒法院將2案併案審理，今年2月間首度開庭，但李伯道未出庭，由委任律師出庭。法官認定此件「有妨害善良風俗之虞」，裁定不公開審理。

此外，李伯道被控在懲戒法院院長任內，對於工友及科長為處理私務提出請假時，出言駁斥、質問，使2人請假受到不必要的阻礙；司法院將李男移請個案評鑑，法評會認定，李男言行失當，未達重大惡意，未損司法威信，5月間決議不成立。

不過，司法院人審會今天認定，李伯道以不善的言詞、態度對待下屬，導致他們感到畏懼，承受身心壓力，李男的言行有所失當，已逾合理管理權行使的必要程度，有損於友善職場建立，所為已屬職場霸凌，有言行不檢違反法官倫理規範等的違失。

人審會審酌李伯道所涉性騷擾案件，正於職務法庭審理中，基於違失行為應一體判斷違失情節是否重大及其適任性，因認有應受懲戒情形，依法官法第51條規定，由司法院逕行移送監察院審查。

另外，人審會決議，調派台灣桃園地院院長李國增為台灣高等法院法官，並以新職調派最高法院辦理審判事務；調派台灣高等法院調最高法院辦理審判事務法官李瑜娟、周盈文、林海祥、福建高等法院金門分院調最高法院辦理審判事務法官莊松泉等4人為最高法院法官；台北高等行政法院高等行政訴訟庭法官王俊雄、高愈杰為最高行政法院法官。

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台北高等行政法院高等行政訴訟庭法官林麗真、林秀圓、智慧財產及商業法院法官林欣蓉調派最高行政法院辦理審判事務。（編輯：張銘坤）1130604