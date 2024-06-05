吳淑珍涉洗錢案聲請停審 高院更三審裁准

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（中央社記者劉世怡台北5日電）纏訟多年的國務機要費等案，涉洗錢的前總統陳水扁妻子吳淑珍以患病出庭應訊將有生命危險，聲請停止審判，台灣高院更三審審酌醫院診斷證明，裁定吳淑珍能到庭以前停止審判。

吳淑珍提出聲請主張，多年來因頸椎、胸椎損傷致全身癱瘓，合併頸部交感神經損傷及低血壓、身體虛弱；近年身體不適，經住院治療後，醫囑認定她有不可預測性低血壓休克發作，及每日不定時無脈搏性休克與昏迷需急救處理，此為隨時不穩定病情變化而非痼疾。

吳淑珍說，不可預測性低血壓休克發作更為頻繁，不定時無脈搏性休克與昏迷情況加劇，離開居家保護環境或面臨出庭壓力在醫學上應屬絕對禁忌，足徵她因疾病出庭應訊將有生命危險，無法進行訴訟上正常陳述、表達等防禦權的行使，而有因疾病不能到庭的法律上原因，為此聲請准予停止審判。

台灣高等法院更三審合議庭，由審判長張惠立及法官楊仲農、廖怡貞組成，經審理後認為，吳淑珍在2022年6月14日至同年月20日至長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院住院治療，出院後經追蹤治療至2023年6月30日，診斷結果為確認COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒感染（U07.1）；左下肺痰液蓄積及少量肋膜積水；低血鈉（抗利尿激素不適當分泌症候群）；低血鉀、低血磷、低鋅（疑營養攝取不足引起）；泌尿道感染；頸椎、胸椎損傷術後病史致下半身癱瘓；血氧飽和濃度監測值Sp02小於88%，建議居家使用氧氣製造機設備。

合議庭函詢吳淑珍的後續病況，醫院回覆指出，吳淑珍在2023年6月30日後未至醫院就診，由醫師居家探視，不可預測性低血壓休克發作、每日不定時無脈搏性休克與昏迷需急救處理的情況如前，通常由家屬自行處理，依她的病程最新綜合觀察仍為高度風險，不建議出庭。

合議庭認為，依高雄長庚紀念醫院診斷證明，吳淑珍確有因疾病不能到庭的法律上原因，符合刑事訴訟法第294條第2項規定的要件，聲請停止審判為有理由，日前裁定吳淑珍能到庭以前停止審判，不得抗告。

纏訟多年的國務機要費等案，台灣高等法院更二審依洗錢防制法判決吳淑珍有期徒刑2年，扣案洗錢財物及孳息共299萬8352.4美元沒收。

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案經上訴，最高法院表示，更二審認為吳淑珍能到庭，卻沒有正當理由不到庭而逕行判決，但根據高雄長庚醫院診斷證明及更二審審理期間COVID-19疫情變化，吳淑珍是否因病而不能到庭，仍有疑慮，更二審未審酌吳淑珍病況而逕行判決，調查職責未盡，撤銷發回更審。

高院更三審審理期間，傳喚吳淑珍到庭，以了解病況與就審能力。吳淑珍庭前遞狀請假獲准，委由律師出庭。律師表示，本件被告僅剩下吳淑珍一人，吳淑珍身體狀況不佳，將聲請停止審判。（編輯：李錫璋）1130605