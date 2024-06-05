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空軍士兵飲酒後打賭跳河失蹤 北市警消加強搜尋

2024/6/5 11:33（6/5 12:06 更新）
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1名在空軍司令部服役的江姓士兵4日晚間與表弟在河濱公園飲酒，打賭跳水游泳往返基隆河，不料卻失去蹤影，警消獲報後立即派員搜救，5日持續搜尋中。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年6月5日
1名在空軍司令部服役的江姓士兵4日晚間與表弟在河濱公園飲酒，打賭跳水游泳往返基隆河，不料卻失去蹤影，警消獲報後立即派員搜救，5日持續搜尋中。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年6月5日
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（中央社記者黃麗芸台北5日電）在空軍司令部服役的27歲江姓士兵昨晚和表弟在美堤河濱公園飲酒，並打賭跳水游泳往返基隆河，不料游到河中央便失去蹤影，警消獲報後立即派員搜救，今早持續加派人力搜尋中。

警消昨晚9時50分獲報，指中山區美堤河濱公園有人跳水後失聯，請求協助救援。

經派員到場發現，報案人田男於案發時和表哥江男在河濱公園喝啤酒，期間江男便開玩笑說是否敢跳水游至對岸後往返，隨即便跳入水中游泳，在岸上滑手機的田男於9時45分許看到江男已游至河中央，後續因天色昏暗就不見人影。

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見狀不妙的田男趕忙於昨晚9時50分撥打119專線報案，但119搜救隊巡視河岸都未發現江男，目前搜救作業從昨晚持續至今早，上午8時30分下艇1艘快艇、1輛水上摩托車，從龍舟碼頭及美堤河段下艇，搜索大直橋上下游各約200公尺範圍一帶。

共計出動消防車2輛、快艇1艘、水上摩托車1輛，潛水人員4名，消防救護人員10名。由於目前還無所獲，警方已先行通知田男及家屬至派出所製作相關筆錄以釐清案情。（編輯：張銘坤）1130605

#大直橋
#空軍司令部
#美堤河濱公園
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