非法棄置100公噸農膜廢棄物 台中環保業者遭訴

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（中央社記者蘇木春台中6日電）林姓男子成立環保公司非法收受廢棄農業塑膠膜及廢塑膠，發現再製無利可圖後非法堆置廠房與空地。案經檢警偵辦查扣約100公噸廢棄物，中檢日前依廢棄物清理法起訴林男等8人。

警政署保安警察第七總隊第三大隊今天新聞稿表示，台中市環境保護局民國112年初接獲檢舉，指台中某環保公司將大量農業塑膠膜及塑膠等廢棄物，非法堆置於龍井區承租廠房，經通報檢警偵辦。

案經台中地檢署指揮保七第三大隊二中隊、環境部環境管理署中區環境管理中心，以及台中市環保局等單位組成專案小組。112年4月間持搜索票兵分多路，前往新竹縣、台中市、彰化縣及台南市等地執行搜索及稽查，現場空地及廠房發現大量塑膠等廢棄物約100公噸，並查扣堆高機2台。

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檢警查出，林男與公司員工等8人大量非法收受廢棄農業塑膠膜及廢塑膠，原擬透過再利用製程抽取塑膠粒銷售獲利，事後發現再利用成本昂貴、無利可圖，將廢棄物棄置廠房內。

在遭環保局稽查查獲後，林男等人再將廢棄物輾轉移至台中市清水區、嘉義縣竹崎鄉等地非法堆置，但仍遭檢警循線查獲。全案經檢方偵辦後，日前依違反廢棄物清理法罪嫌將林男等8人起訴。（編輯：孫承武）1130606