空軍士兵飲酒後打賭跳河失蹤 警消尋獲遺體

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（中央社記者劉建邦台北7日電）27歲江姓空軍士兵4日晚間與表弟在台北美堤河濱公園飲酒，打賭跳水游泳往返基隆河，游到河中央失去蹤影，警消今天上午尋獲遺體，經家屬從穿著特徵指認，初步研判為江男。

警消4日晚間9時50分獲報，台北市中山區美堤河濱公園有人跳水後失聯，獲報後派員前往協助救援。經查，在空軍司令部服役的27歲江姓士兵與表弟在美堤河濱公園飲酒，期間江姓男子開玩笑稱是否敢跳水游至對岸後往返，隨即跳入水中游泳。

在河濱滑手機的表弟發現江男已游至河中央，因天色昏暗就不見人影，報警處理。警消到場後，搜索大直橋上下游各約200公尺範圍一帶，但至昨天止皆無所獲。

今天上午9時5分，現場持續打撈的警消在大直橋下游600公尺處發現遺體，事後把遺體移至岸邊，男子明顯死亡未送醫。

警方表示，近日搜尋江姓男子時，家屬都在旁守候，發現遺體時，家屬從特徵、穿著，初步研判認為是溺斃的江男，死者身分仍待報請檢方相驗後釐清，詳細案發原因須進一步調查釐清。（編輯：張銘坤）1130607