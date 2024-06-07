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檢察長遴選 檢審會票選委員公告9人名單

2024/6/7 18:36
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（中央社記者謝幸恩台北7日電）因應法務部展開檢察長遴選作業，檢審會票選委員今天公告，已有9人報名或被推薦遴任檢察長，明天起公開徵詢各方意見，將在9人名單中提出職缺2倍人選供部長鄭銘謙圈選。

有鑑於高雄高分檢署檢察長職期將屆滿，及台北地檢署檢察長出缺，為維持業務順暢推動，法務部將進行相關人事調整。

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檢察長遴選案，檢察官人事審議委員會日前受理檢察官推薦檢察長人選或自行報名，於今天截止；檢審會將於6月14日開會，提出擬任檢察長職缺2倍的建議人選入圍，供法務部長鄭銘謙從中圈選，預計6月21日公布。

檢審會今天公告9人名單，包括台中高分檢主任檢察官張宏謀（26期）、法務部行政執行署署長黃玉垣（28期）、高檢署主任檢察官王俊力（29期）、法務部綜合規劃司司長王文德（30期），高檢署主任檢察官鄭鑫宏（31期）、高檢署主任檢察官莊榮松（32期）、新竹地檢署檢察官林李嘉（35期）、宜蘭地檢署檢察官洪景明（35期）、台北地檢署檢察官黃士元（36期）。（編輯：方沛清）1130607

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