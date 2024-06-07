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檢察長人事遴選 劍青檢改籲嚴禁私下拜票、飲宴

2024/6/7 13:07
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（中央社記者謝幸恩台北7日電）因應檢察長人事異動，檢審會將提供候選名單供法務部長圈選，於今天下午5時30分公告名單。劍青檢改今天表示，為求公平競爭，籲法務部辦理候選人說明會，並嚴禁私下拜票、飲宴。

有鑑於高雄高分檢署檢察長職期將屆滿，及台北地檢署檢察長出缺，為維持業務順暢推動，法務部將進行相關人事調整。

對於檢察長等職缺案，檢察官人事審議委員會今天公告報名或被推薦遴任人選，並於6月14日開會，由檢審委員提出擬任檢察長職缺2倍的建議人選入圍，提供法務部長鄭銘謙從中圈選，預計6月21日公布最終名單。

基層檢察官改革團體劍青檢改今天中午發出聲明指出，檢察長是檢察機關最重要的領導人，攸關檢察體系公平正義的運作，相關遴選應公開透明、公平競爭，並致力於消弭裙帶關係，且杜絕派系形成。

劍青檢改表示，為提供各候選人公平競爭的環境，建請法務部自本屆起宣告，嚴禁檢察長遴選期間有不當接觸、飲宴、送禮、直接或間接拜票的行為。

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劍青檢改指出，另建請法務部於檢審委員徵求意見期間，舉辦檢察長候選人說明會，作為唯一合法、合規平台，讓各候選人向檢審委員闡明理念、澄清意見。

聲明最後提到，法務部實可預留半日時間及適當空間，邀請全體檢審委員及各檢察長候選人依不同時段出席，受邀人可採實體、線上出席，候選人也可實體出席或書面表示理念，若利用本屆機會試辦，相信對於未來運作大有助益。（編輯：張銘坤）1130607

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