指羅智強要殷瑋幫拿公事包 名嘴張宇韶判賠10萬

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（中央社記者林長順台北14日電）國民黨立委羅智強不滿名嘴張宇韶指他「竟然要殷瑋在公共場合幫他拿公事包」，提起民事訴訟，求償新台幣30萬元。台北地方法院今天判決張宇韶須賠償羅智強10萬元，可上訴。

張宇韶於民國111年12月間在臉書（Facebook）發文指稱，「羅智強竟然要殷瑋在公開場合幫他拿公事包」及「對於這種作風外界必然覺得詫異，但原因大概只有藍營知道，因為他們最清楚這種扭曲的政黨文化與所謂等級尊卑」等語。

羅智強認為，張宇韶言論侵害他的名譽權，向台北地方法院提起民事訴訟，求償30萬元，並須將判決全文刊登於臉書專頁7天。

張宇韶主張，羅智強是國民黨著名政治人物，臉書粉絲專頁有100萬人以上粉絲追蹤，羅智強現為立法委員，針對涉及公眾事務領域事項，羅智強名譽權對言論自由應有較高程度的退讓，對社會大眾評論應有更高程度的包容。

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台北地方法院審理後指出，張宇韶指述的提公事包事件當事人之一殷瑋（台北市政府發言人）曾出面澄清，沒有幫羅智強提公事包，張宇韶引用不實消息來源的言論侵害羅智強的名譽權，判決應賠償羅智強10萬元，可上訴。

另外，北院認為，張宇韶「這種扭曲的政黨文化」等言論是對可受公評之事做適當評論，並無不法性可言，也沒有不法侵害名譽權的侵權責任。（編輯：戴光育）1130614