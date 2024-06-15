男誆賣張學友演唱會門票詐得30萬元 刑事局逮人

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（中央社記者劉建邦台北15日電）周姓男子等人趁香港歌手張學友日前在台灣舉辦演唱會門票熱銷，在網路謊稱有門票兜售，當取得被害人款項後即失聯，警方估21人受騙，總財損約30餘萬元，刑事局逮捕周男送辦。

刑事局今天發布新聞資料指出，張學友日前在台舉辦演唱會，有嫌犯趁門票熱銷之際，在臉書（Facebook）社群向網友謊稱有門票兜售，被害人不疑有他，雙方約定私下交易，並透過轉帳匯款至犯嫌指定金融帳戶，被害人付款後卻未拿到門票，察覺遭詐騙。

刑事局統計此案詐騙時間從3月下旬至演唱會開唱前的5月上旬，共21人受害，以年輕女性居多，每名被害人受騙金額從新台幣1800元至8萬元不等，總財損金額約30餘萬元。

警方表示，犯嫌使用人頭金融帳號當犯罪工具，確認事證後，查出有前科、無業的周姓男子（41歲）涉案，6月6日赴新北市新店區逮人到案，並至中和區住處搜出手機、硬碟及作案衣物。

警方分析，此詐騙手法是以熱銷演唱會為標的，嫌犯發現門票熱銷一空，就在臉書社群留言有票或可協助搶票，經被害人主動詢問，就私下要求加LINE聯繫，等被害人把購票款項匯款至人頭帳戶後就失聯、刪帳號。

周姓男子到案後，供稱是友人要求協助取款。刑事局警詢後依詐欺罪嫌把人移送新北地檢署，將持續追查背後主嫌到案。

刑事局指出，將持續打擊詐騙，呼續民眾購買各種藝文表演、體育競賽門票，應先選擇官方網站或正規售票平台。

警方表示，若需網路交易應選擇具第三方支付功能平台，才能使用平台提供安全交易機制，勿私下交易，容易遭詐騙。有疑問可撥打165反詐騙專線或110求證，避免受騙。（編輯：戴光育）1130615