中捷案首開調解庭 長髮哥與凶嫌父母無共識破局

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（中央社記者蘇木春台中13日電）台中捷運車廂隨機殺人案今天召開調解庭，被害人呂姓高中生未出席、「長髮哥」許男求償金額未達共識而破局，據了解，台中捷運公司也求償300萬元營運損失，20日將再調解。

台中地院今天下午2時30分進行調解庭，因凶嫌洪男在看守所羈押中，由洪男父母代表出席，被害人許男與捷運公司代表等人到場，被害人呂姓高中生方則未到，雙方調解約20分鐘就結束，會後洪男父母未受訪即離去。

許男接受媒體聯訪時表示，他因工作損失、精神賠償與律師費等項目，向洪男求償，但因今天金額雙方談不攏，對方願意賠償的金額只有他提出的一半，20日將再開調解庭，若調解不成則會提出民事求償。

遭砍傷的呂姓高中生的父親今天向媒體表示，醫療費用由中捷公司負擔，且洪姓嫌犯只有19歲，並沒有房子財產，不知他要如何談賠償跟和解，他們不會出庭談和解，相信司法會給所有台灣人民一個合理的判決，若輕判則會對社會造成負面影響。

呂父說，如果洪男父母願意賠償，應該要賠給社會大眾全台2300萬人，應該賠償每人1元，這筆錢將全數用來做公益。

據了解，中捷公司代表會中也因營業損失等，向洪男求償300萬元。針對求償金額，中捷公司今天向媒體表示，因全案進入調解程序，公司不便回應。

台中捷運5月21日發生車廂持刀砍人案件，檢方調查，洪姓男子為讓大眾看見他並引發廢死議題關注，持刀隨機砍殺不特定乘客，造成呂姓高中生身中多刀，「長髮哥」許男臉部也遭砍傷、身上多處傷勢，檢方偵辦後依殺人未遂等罪將洪男起訴，台中地院上月已開庭審理。（編輯：郭諭儒）1130813