男駕貨車為撿飲料撞斷電桿 釀南投魚池431戶停電

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）施姓男子今天駕駛貨車行經縣道131線約6.5公里處魚池鄉路段，自稱為撿拾從儀表板掉落飲料而分心撞斷路旁電桿，事故造成施男受傷、當地431戶停電，台電搶修盼下午5時前復電。

24歲施姓男子上午駕駛自小貨車行經魚池鄉，疑為撿拾飲料而分心，貨車不慎撞上路旁電線桿，造成魚池鄉五馬巷一帶431戶停電，台灣電力公司南投區營業處獲報立即派員搶修，但電線桿遭猛烈撞擊完全折斷，台電須建置新電桿及重新裝置桿上設備，搶修費時。

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台電公司南投區處回應媒體表示，已緊急調派人力及設備積極搶修，預計晚間之前恢復供電，造成民眾不便深感抱歉，人員積極搶修盼儘速恢復供電。

轄區南投縣警察局集集分局初步調查，施姓男子駕駛自小貨車沿縣道131線由埔里鎮往魚池鄉方向直線行駛，施男自稱放在儀表板飲料掉落要伸手撿拾，未注意前方而偏移撞斷路旁電線桿，施男左手臂、腹部挫傷送到台中榮民總醫院埔里分院治療，檢測值0。（編輯：李淑華）1130814