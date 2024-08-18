台南多處魚塭回填營建廢棄物 3嫌遭法院羈押

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南地檢署偵辦許姓男子等人涉嫌在魚塭經營土資場，違法堆置回填營建混合廢棄物，向台南地方法院聲押許男等3人，南院今以3人嫌疑重大且有滅、串證之虞，裁定羈押禁見。

台南地方法院裁定指出，據檢方提出證據，被告3人涉刑法竊佔罪、廢棄物清理法等犯罪嫌疑重大，且此案牽涉人員甚廣，仍有其他犯罪情形待釐清，被告3人極可能為脫免罪責勾串，有湮滅、偽造、變造證或勾串共犯、證人之虞，3人均於今天起羈押2個月，並禁止接見通信。

南檢16日指揮警調及環保單位逾100人，在安南區、七股區及善化區等33個地號共6筆魚塭土地搜索開挖，查扣2輛挖土機及6輛車，且帶回23人偵訊。

南檢調查，許姓男子等人在魚塭土地經營非法土資場，在未經主管機關許可下，將營建工地產出營建混合物直接載運回填及堆置，訊後向台南地方法院聲請羈押禁見50歲、49歲許姓男子及20歲施姓男子等3名主嫌，另19人以新台幣3萬元至20萬元不等交保，還有1人因他案遭通緝送監執行。（編輯：陳清芳）1130818