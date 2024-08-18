毒犯嘉縣水上分局脫逃再犯案 彰化終落網[影]

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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）嘉義縣警察局水上分局13日在太保市緝獲曾姓毒犯後卻被脫逃，還潛入民宅竊取財物及車輛逃逸，追緝過程中劉姓犯嫌協助藏匿，今天上午警方在彰化縣一間民宿將2嫌查緝到案，詢後送辦。

水上分局今天發布新聞稿表示，43歲曾嫌逃脫後立即組成專案小組，擴大調閱監視畫面，這段時間曾嫌相關影像一直都在掌握中，並同時掌握接應人員劉嫌及車輛，雖2人不斷更換藏匿地點，仍在彰化縣彰南路一間民宿被緝獲。

水上分局說，曾、劉2嫌詢後移送地檢法辦，後續將持續清查逃亡期間2嫌所接觸對象，向上溯源徹底掃蕩毒品來源。

水上分局指出，曾姓毒販經常出沒在太保市一帶從事不法活動，案經偵查隊派員調查蒐證後，13日凌晨4時許將人緝獲，並帶回分局偵查隊偵辦。

在偵辦過程中提供午餐便當時，解下曾男的手銬方便其用餐，曾男乘隙掙脫從偵查隊後門逃脫，並在脫逃後潛入一戶民宅，竊取金飾財物，趁四下無人之際再竊取車輛逃逸。

對此家中遭曾嫌闖空門的被害人質疑，警方延遲通報、隱匿案情或息事寧人；水上分局說，為釐清事實，水上分局督察科指派專人調查，如果有疏失，將追究相關責任。（編輯：謝雅竹）1130818