不滿屏東議員涉案 男子放鞭炮遭訴恐嚇獲無罪確定

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（中央社記者張已亷高雄18日電）民進黨籍屏東縣議員許展維去年因案退出立委選舉，李姓男子在服務處前放鞭炮、咆哮，一審依恐嚇危害安全罪判刑2月；案經李男上訴，二審高雄高分院日前改判無罪確定。

全案起於許展維涉嫌違反政府採購法，去年7月31日宣布退選，位在萬丹鄉服務處當天晚上遭李男施放鞭炮，並對服務處錄影、咆哮。經檢警偵辦，依恐嚇危害安全等罪嫌起訴李男。

一審屏東地方法院依恐嚇危害安全罪，判處李男有期徒刑2月，得易科罰金。案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理。

二審判決書指出，李男於民國112年7月31日晚間，持煙火到許展維服務處外燃放及咆哮，沒有直接射向服務處等攻擊行為，至多僅是產生令人嫌惡噪音或突發閃光，導致他人短時間受驚不悅。

判決書提到，李男當時持手機朝服務處攝影還出言謾罵，但屬於反諷、嘲弄口氣，沒有具體對許展維致生危害安全或恐嚇情形。

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另方面，李男案發當晚也在許展維臉書留言，但二審認為，依李男表意脈絡，是對可受公評的公共事務發表言論，對許展維做出的負面評價，是對所選出民意代表不滿、貶抑等情緒宣洩，用語負面、粗鄙，但未逾越一般人可合理忍受限度，不構成公然侮辱罪。

二審認為，李男在服務處前放鞭炮及咆哮、臉書留言等行為不構成公然侮辱及恐嚇危害安全等罪，撤銷原判決，判李男無罪，不得上訴。（編輯：蕭博文）1130818