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台中男籌款交詐團「買股票」 2車手取款落網遭訴

2024/8/22 11:30（8/22 11:56 更新）
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台中1名男子加入假投資社團，籌措新台幣95萬元準備交給投資專員申購股票，所幸男子家人發現報案，警方展開追查，與男子合作誘捕出面領款的李姓車手（右）。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年8月22日
台中1名男子加入假投資社團，籌措新台幣95萬元準備交給投資專員申購股票，所幸男子家人發現報案，警方展開追查，與男子合作誘捕出面領款的李姓車手（右）。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年8月22日
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（中央社記者蘇木春台中22日電）台中1名男子加入假投資社團，籌措新台幣95萬元準備交給投資專員申購股票，所幸男子家人發現報案，警方與男子合作誘捕出面領款的2名車手依詐欺罪嫌送辦，檢方日前依法起訴。

台中市警察局第五分局今天表示，警方去年12月間接獲民眾報案稱，有家人加入網路投資社團，誤信詐騙集團廣告，準備將大筆資金交給對方「投資」，警方獲報後展開調查。

警方查出，遭騙的男子在臉書（Facebook）上看到投資社團廣告，打著「暴賺飆股」、「插隊搶漲停」等標語，並宣稱有管道能提高「股票申購中籤率」。

被害男子加入社團詢問投資方式，與1名女助教接洽後下載不明投資App，並在助教指示下，籌措95萬元準備交給投資專員參與股票申購。所幸男子家人及時發現並報警，警方調查後決定與男子合作誘捕出面領款的車手。

男子當天帶著現金，與對方相約在住家社區大廳交款，警方並在周邊布署警力埋伏，待詐團成員出面領款時，上前逮捕31歲李姓車手。

警方並在鄰近路口攔截詐團同夥36歲陳姓車手，陳男見警方接近拔腿就跑，落網後雖辯稱來台中找朋友，仍被警方依法送辦。李男與陳男經警方詢問後，依加重詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方日前已依法起訴。（編輯：張雅淨）1130822

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